Родители судятся с частным детсадом «Полянка», который закрылся и не вернул деньги

Родители закрывшегося на Уралмаше частного ясли-сада «Полянка» судятся с администрацией за возврат денег. Сейчас составляется коллективный иск, к которому еще могут присоединиться пострадавшие.

Детский сад, девять лет работавший на улице Ломоносова, 20, закрылся в апреле 2021 года. Сейчас все данные о яслях удалены из соцсетей, с «Флампа» и других сервисов, где обычно люди делятся отзывами. При этом администрация садика не вернула родителям деньги, которые были уплачены авансом – по 3000-5000 рублей за ребенка. В досудебном порядке урегулировать конфликт не получилось, тогда родители обратились в Роспотребнадзор.

«В интересах родителей специалисты Роспотребнадзора подали иск к детскому саду о взыскании убытков, неустойки и компенсации морального вреда. 25 августа исковые требования одного из потребителей были удовлетворены судом. С детского сада взыскали убытки, неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф и государственную пошлину. Всего пострадавшему потребителю должно быть выплачено около 10 тысяч рублей», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Уже после суда в отношении садика стали поступать новые жалобы от родителей, которые так и не смогли вернуть свои деньги. В связи с этим управление Роспотребнадзора готовит коллективный иск, к которому еще могут присоединиться пострадавшие. По закону родители могут требовать возвращения родительской платы за период, когда садик не работал, а также неустойку, штраф (50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя), компенсацию морального вреда и иные убытки (например, утрата заработка, компенсация расходов на няню и прочее). Заявление на присоединение к иску можно до 10 октября заполнить здесь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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