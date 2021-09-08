Количество лесных пожаров снижается, сейчас их в регионе 29

Количество пожаров в Свердловской области существенно сократилось. За сутки сотрудники МЧС ликвидировали 12 природных пожаров, в том числе и тот, который 18 дней горел в поселке Крутоярский на площади 2658 гектаров.

Сейчас в регионе действует 29 пожаров площадью в 4113 гектаров. По сообщению уральской авиабазы охраны лесов, населенным пунктам и экономическим объектам пожары вреда не принесут. В ликвидации участвуют 450 человек.

В Свердловской области до сих пор действует особый противопожарный режим. В 29 областных муниципалитетах людям запрещено посещать леса, а за минувшие сутки патрульные зарегистрировали четыре протокола об административных правонарушениях. Как и прежде, ситуация осложняется отсутствием сильных дождей и ветром.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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