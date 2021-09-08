На Уралмаше в многоэтажном доме взорвался газ

Сегодня утром в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в 9-этажном панельном доме на 7 подъездов взорвался газ.

Жильцы дома рассказывают, что утром прозвучал громкий хлопок. «В подъезде вырвало входную дверь, в квартирах на первом этаже вышибло вентиляционные решетки. Всех жильцов эвакуировали из дома», – рассказала одна из жительниц порталу е1. На месте работают бригады экстренных служб. По неофициальным данным, пострадал один мужчина.

В пресс-службе ГУ МЧС не отвечают на звонки. В пресс-службе администрации Екатеринбурга воздерживаются от комментариев по теме. «Пока нет достаточно информации», – сказали там. Оперативно дозвониться до «Екатеринбурггаза» не удалось. Дом обслуживает Орджоникидзевская УЖК.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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