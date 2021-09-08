Тюремный креатив: осужденные-«ромашки» сняли ролик о суициде (ФОТО, ВИДЕО)

Уральские заключенные выпустили очередной видеошедевр: двое мужчин в костюмах ромашек рассуждают о депрессии, мотивации к жизни и суициде.

Ролик начинается с такого диалога веселой и грустной «ромашки»: – Жизнь прекрасна! – Жизнь фигня… – Надо жить! – Хочу завять… Далее депрессивная зек-«ромашка» говорит, что у него много проблем, он устал. Товарищ советует ему попросить у кого-то совета и объясняет, что проблемы есть у всех, а суицид – не решение проблемы. И, конечно, в итоге грустный герой сюжета решает, что он будет жить дальше. «Жизнь – не фигня, она прекрасна!", – хором заканчивают «цветы».

Уральские зэки выпустили ролик-антидепрессант

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области рассказали, что ролик записали осужденные ИК-5 в рамках проведения месячной акции «Жизнь» по предотвращению деструктивного поведения осужденных. Ролик заключенные готовили при помощи психологов. Уточняется, что он создан для трансляции по кабельному ТВ, а также – для использования в групповой работе с осужденными, в рамках профилактики деструктивного поведения.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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