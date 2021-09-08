Школам Среднего Урала переданы в дар новые учебные пособия

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений представил учебно-методический модуль «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры», над которым он работал в составе большой команды авторов под руководством президента Российской академии образования Ольги Васильевой. Владыка передал в школы Екатеринбурга и Свердловской области 7000 комплектов модуля – именно столько учеников четвертых классов выбрали это направление для изучения.

«Учебник содержит в себе те принципы и ценности, которые, я очень надеюсь, помогут учителям осуществлять воспитательный процесс учеников в правильных, традиционных нравственных ценностях, которые здесь прописаны на основе культуры, сформированной за 1000 лет в нашей стране, – культуры православия. Это Родина, честь, ответственность, добро и зло, жизнь и ее сохранение, нравственные, этические, религиозные ценности, которые позволяют сохранить жизнь человека, жизнь окружающих людей. Именно это помогает сформировать в человеке тот стержень, который позволит сохраниться от деструкции, от разрушения, так распространенных во всем мире, – рассказал владыка Евгений. – Я хотел бы пожелать, чтобы учебник работал, чтобы педагоги с радостью учили, а дети с удовольствием воспринимали знания. В течение этого года учебники поступят во все регионы Российской Федерации».

Отличительная особенность нового учебного пособия в его комплексности. Кроме книги, в него входит рабочая тетрадь для ученика и материалы, дополненные QR-кодами, которые ведут на интернет-площадки с дополнительной информацией. В ближайшее время будет разработана система управления обучением для педагогов, которая позволит повысить квалификацию.

«Родители, выбравшие вместе со своими детьми модуль «Основы православной культуры», с интересом просмотрели учебный план по этому предмету и уверены, что изучение своей религии повышает общий уровень осознанности у детей», – рассказала учитель истории и обществознания ирбитской школы №8 Виктория Володина.

Учебные материалы для школьников Екатеринбурга и Свердловской области предоставил Фонд святой Екатерины.

«Поддержка и реализация образовательных проектов – это важное направление в деятельности Фонда святой Екатерины. Вместе с владыкой Евгением мы с радостью передаем учебники по основам православной культуры в школы Свердловской области. Ежегодно учредителями Фонда реализуются крупные образовательные проекты, например мультимедийные выставки про Александра Невского и Николая Кузнецова, которые с удовольствием посещают школьники и студенты», – рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.21

МЧС: из дома на Индустрии 57/2 эвакуировано 36 человек, известно об одном пострадавшем. / На Уралмаше в многоэтажном доме взорвался газ. / Количество лесных пожаров снижается, сейчас их в регионе 29. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»