Екатеринбург готов к началу отопительного сезона

В Екатеринбурге практически все готово к началу отопительного сезона. Время старта зависит от погоды в муниципалитете.

Как сообщает пресс-служба мэрии, об этом заявил начальник управления ЖКХ администрации Александр Брагин. «В соответствии с нормативом, установленным федеральным законодательством для начала отопительного сезона, – среднесуточная температура воздуха ниже отметки 8 градусов в течение пяти дней. После этого будет определена дата пуска тепла и утверждён график подключений, который размещается на сайте Единой дежурной диспетчерской службы. Как показывает практика, ежегодно запуск отопления происходит в середине сентября», – рассказал он.

Также Брагин напомнил, что раньше график подключения состоял из четырех этапов, потом из трех, а в прошлом году было два этапа подключения. В этом году в первую очередь подключат детские сады, школы, учреждения здравоохранения. После чего – жилые дома и нежилые помещения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.21

Соседи рассказали о жителях квартиры, где взорвался газ (ФОТО). / Школам Среднего Урала переданы в дар новые учебные пособия. / МЧС: из дома на Индустрии 57/2 эвакуировано 36 человек, известно об одном пострадавшем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»