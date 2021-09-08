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Среда, 8 сентября 2021, 12:19 мск

Новости Екатеринбург

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Куйвашев: Новые автобусы будут курсировать по самым востребованным маршрутам

Фото ДИП Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что 60 новых автобусов, которые получил сегодня Екатеринбург, будут направлены на самые востребованные маршруты.

«Мне нередко пишут в Инстаграм просьбы о сокращении интервалов в движении городских автобусов. 60 новых НЕФАЗов во многом решат этот вопрос. Они будут курсировать по востребованным направлениям. Алексею Валерьевичу (Орлову – прим.ред.) уже поручил – надо сейчас после автобусов заняться обновлением троллейбусов и трамваев. Федеральная программа по безопасным дорогам действует, лимиты еще есть, надо готовить заявки и продолжать менять и электротранспорт», – заявил губернатор.
Добавим, что принимая новые автобусы, губернатор лично осмотрел салон одного из них, поговорил с водителем и оплатил проезд через валидатор. Осмотром он остался доволен.

Напомним, что все 60 новых автобусов работают на газомоторном топливе. «Это экономично и экологично, – подчеркнул губернатор. – С приходом этой партии машин муниципальный автопарк будет обновлен на 70%. В конечном итоге мы переведем весь городской общественный транспорт на экологичное топливо». Планируется, что новые НЕФАЗы выйдут на следующие маршруты: № 24 «мкн. Компрессорный – пос. Мичуринский (школа)»; № 28 «Радиоколледж – Горбольница №7» и № 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ».

Благодаря новым автобусам в Екатеринбурге существенно улучшается транспортная ситуация. Общественный транспорт соблюдает график движения, жители города меньше стоят на остановках. По мнению Евгения Куйвашева, такой подход повышает популярность и востребованность общественного транспорта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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