Куйвашев: Новые автобусы будут курсировать по самым востребованным маршрутам

Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что 60 новых автобусов, которые получил сегодня Екатеринбург, будут направлены на самые востребованные маршруты.

«Мне нередко пишут в Инстаграм просьбы о сокращении интервалов в движении городских автобусов. 60 новых НЕФАЗов во многом решат этот вопрос. Они будут курсировать по востребованным направлениям. Алексею Валерьевичу (Орлову – прим.ред.) уже поручил – надо сейчас после автобусов заняться обновлением троллейбусов и трамваев. Федеральная программа по безопасным дорогам действует, лимиты еще есть, надо готовить заявки и продолжать менять и электротранспорт», – заявил губернатор.

Добавим, что принимая новые автобусы, губернатор лично осмотрел салон одного из них, поговорил с водителем и оплатил проезд через валидатор. Осмотром он остался доволен.

Напомним, что все 60 новых автобусов работают на газомоторном топливе. «Это экономично и экологично, – подчеркнул губернатор. – С приходом этой партии машин муниципальный автопарк будет обновлен на 70%. В конечном итоге мы переведем весь городской общественный транспорт на экологичное топливо». Планируется, что новые НЕФАЗы выйдут на следующие маршруты: № 24 «мкн. Компрессорный – пос. Мичуринский (школа)»; № 28 «Радиоколледж – Горбольница №7» и № 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ».

Благодаря новым автобусам в Екатеринбурге существенно улучшается транспортная ситуация. Общественный транспорт соблюдает график движения, жители города меньше стоят на остановках. По мнению Евгения Куйвашева, такой подход повышает популярность и востребованность общественного транспорта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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