В Свердловской области от коронавируса умерли еще 35 человек

На Среднем Урале сохраняется высокая смертность от коронавируса. За последние сутки скончались еще 35 человек. Больше было лишь однажды, 5 сентября, когда умерло 36 уральцев.

Уровень заболеваемости при этом стабилизировался: за сутки ковид подтвердили у 496 жителей области, из них 170 случаев приходится на Екатеринбург. С конца июля ежедневный прирост заболевших не опускался ниже 500 человек в день, теперь началось некоторое снижение. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 127 684. «Состояние 644 госпитализированных оценивается как тяжелое, 432 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 339 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4 731. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.21

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