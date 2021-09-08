«Уральские авиалинии» после инцидента с мальчиком с ДЦП изменят систему обслуживания маломобильных пассажиров

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отреагировала на инцидент с 10-летним Матвеем с тяжелой формой ДЦП. Бортпроводник не разрешил матери ребенка взять в салон самолета специальное кресло для перевозки мальчика. В итоге екатеринбурженке пришлось более трех часов полета держать сына на коленях. О неприятной истории рассказал портал Е1.ru.

«По результатам внутренней проверки в авиакомпании мы выяснили, что мама Матвея заказала услугу специального сопровождения ребенка до воздушного судна, но, к сожалению, не уведомила авиакомпанию о том, что ребенку необходимо специальное сиденье для перевозки детей с ДЦП, которое устанавливается на штатное кресло в самолете. Скорее всего, это произошло из-за того, что мама Матвея не знала о необходимости данного дополнительного уведомления. Информация об этом находится на нашем сайте, но найти ее самостоятельно – не так просто. Сиденье, которое является составной частью коляски мальчика с ДЦП, – это несертифицированное производителем самолетов устройство. Оно не отвечает необходимым требованиям безопасности и не имеет специальных креплений к штатному креслу и ремню на самолете. Размещение подобного устройства категорически запрещено. Тем не менее, пассажиры не были сняты с рейса, перелет из Симферополя в Екатеринбург ими был совершен. У ребенка был билет с отдельным местом 2F. При регистрации пассажирам была предоставлена услуга «Сопровождение маломобильных пассажиров до трапа самолета», а также посадка в самолет в приоритетном порядке», – пояснили в «Уральских авиалиниях».

Авиакомпания выразила сожаления о случившемся и признала несовершенство системы заказа услуги перевозки маломобильных пассажиров. «Для того, чтобы все категории граждан могли летать безопасно и комфортно, мы в самое ближайшее время предпримем ряд мер для упрощения способа подачи заявки на перевозку пассажиров с особенными устройствами. Каждый такой запрос мы будем рассматривать в индивидуальном порядке и согласовывать возможность перевозки с производителем воздушного судна и инспекцией по безопасности полетов», – заявили в пресс-службе УА.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.21

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