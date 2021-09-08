В Солнечном заложен первый камень в основание «губернаторского» лицея (ФОТО)

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель совета директоров «Форум групп» Олег Черепанов заложили первый камень в основание будущего лицея в микрорайоне Солнечном. Лицей уже получил неофициальное название «губернаторский».

«Сегодня мир не стоит на месте, и вместе с ним должно меняться качество образования. Когда мы задумывали концепцию лицея, вместе с «Форум групп» и рабочей группой по реализации нацпроекта «Образование» собрали самые лучшие мировые практики. Это никакой не пафос. Были сформированы экспертные группы, которые изучили опыт лучших европейских и азиатских учебных заведений. Компания «Форум групп» и сама прошла обучение в поисках новых форм передачи знаний детям. В этом лицее будут собраны все самые лучшие практики. Кроме того, здесь будет создан центр повышения квалификации для педагогов всей Свердловской области», – сказал Евгений Куйвашев.

Департамент информполитики сообщает, что что лицей станет принципиально новой образовательной средой для школьников. Вместе с центром гимнастики и инновационным детским садом, который появится здесь же, в районе улицы Лучистой, он составит образовательный кластер. Все объекты будут объединены общими архитектурно-строительными решениями. Добавим, Центр художественной и эстетической гимнастики после проведения Всемирных студенческих игр-2023 станет площадкой, на которой будут заниматься дети с самого раннего возраста – и будущие спортсмены, и просто все желающие.

Сегодня на строительной площадке Евгений Куйвашев объявил, что решил назначить директором центра проставленную гимнастку, олимпийскую чемпионку Ирину Зильбер, и уже поставил перед ней ряд задач по подготовке к Универсиаде и по дальнейшему использованию этой инфраструктуры. По словам губернатора, сегодня в регионе более 3,5 тысячи детей занимаются художественной гимнастикой, а после студенческих игр прогнозируемо станет ещё больше. Он добавил, что при реализации всех проектов школьного строительства в регионе теперь будут использоваться наработки, сделанные для «губернаторского лицея». Важно, что зачисление детей в школу Солнечного будет идти на общих основаниях: она рассчитана на 1,2 тысячи мест.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 08.09.21

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