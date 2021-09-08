Программисты сделали карту – она показывает, где легче жить и дышать в Екатеринбурге

Программисты проекта HomeHub создали карту, которая помогает пользователям осознанно подойти к выбору места для жизни, показывая доступность инфраструктуры, плотность застройки, экологическую ситуацию и даже рельеф местности. Карта может пригодиться тем, например, кто задумался о переезде в другой район или город.

Блок «инфраструктура» показывает как шаговую доступность конкретного жилого дома в целом, так и отдельные объекты – школы, детские сады, больницы и поликлиники, магазины и аптеки. Также при нажатии на здание карта показывает, какая территория попадает в зону пешей доступности – 5 и 10 минут ходьбы.



Блок «застройка» фактически показывает нагрузку на инфраструктуру – в «красных» секторах со слишком плотной застройкой она перегружена, в зеленых – нет.

Блок «экология» содержит два слоя. Первый показывает проблемные участки, которые расположены возле крупных дорог и магистралей, недалеко от промышленных предприятий, чьи выбросы могут загрязнять воздух. Второй слой показывает заводы, комбинаты, теплоцентрали и так далее.

Наконец, блок «рельеф» позволяет оценить, не расположено ли жилье в низине, где могут скапливаться пыль и вредные газы, или на высоте, где слишком ветрено.

Отметим, что сами авторы карты говорят, что еще доработают ее. «У нас появились задумки, как запилить вменяемую транспортную доступность без исторических данных по пробкам. Рискнем их реализовать, но это будет непросто. Также обязательно искупим один застарелый грешок: каемся, слой «экология» не настолько хорош, как хотелось бы. Мы доведем его до ума и по результатам выкатим пост», – говорят авторы.

Добавим, что карта пока работает для нескольких городов России – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Самара, Алматы, Архангельск, Сочи и Краснодар.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.21

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