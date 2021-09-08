МЧС: В Екатеринбурге снова штормовой ветер

В Екатеринбурге в ближайшие два дня сохранится сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области со ссылкой на данные метеобюро.

Там напомнили, что в ветреную погоду нужно быть осторожнее с огнем, работы на открытом воздухе и высоте не вести. Пешеходам держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, а также от строений, где идет ремонт. Автовладельцам порекомендовали не парковаться возле деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий.

В МЧС напомнили, что при чрезвычайных ситуациях и в случае, когда нужна помощь, – нужно звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Екатеринбург, Елена Сычева

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