Уральских учителей начали обучать финансовой грамотности, чтобы они научили детей обращаться с деньгами

Преподавателей обществознания свердловских школ отправляют на курсы финансовой грамотности. Со следующего учебного года во всех школах России эту дисциплину включили в образовательные стандарты начального и основного образования: детей должны будут обучать основам взаимодействия с банками, кредитами, ведению семейного бюджета. Уже сейчас частично такие уроки вводят в школах.

Как рассказала «Новому Дню» учитель обществознания одной из школ Верх-Исетского района, она сейчас проходит курсы «Института развития образования», до этого был курс – от «Академии просвещения».

«Я преподаю обществознание. И уже сейчас элементы финансовой грамотности включены во всероссийские проверочные работы. Поэтому по заявкам от конкретных школ направляют учиться педагогов, – рассказала учительница. – Курсы не могу сказать, чтобы очень современные. Но для каких-то азов преподавания в школе хватит».

В городах области финансовую грамотность тоже уже внедряют. Элементы таких уроков включены в математику , географию и обществознание. Как рассказала учитель из Сысерти, для небольших городов это скорее благо.

«В нашей школе не так много молодых педагогов, а старшее поколение само с финансами управляется не очень. У кого-то кредиты, которых можно было и не брать, у кого-то неудачные ипотеки. От нашей школы учителя тоже будут проходить курсы, на обществознании темы с детьми уже проходят, насколько я знаю», – говорит педагог.

Согласно федеральным стандартам, с 1 сентября 2022 года школьники 1-4 классов будут учиться безопасно совершать финансовые операции в интернете, избегать мошенников, должен быть урок по планированию семейного бюджета и созданию финансового плана. Ученикам среднего звена должны будут рассказывать о банках, предпринимательской деятельности и рисках, связанных с этим. Дети будут рассчитывать стоимость товаров, проходить элементарные задачи, связанные с налогообложением.

В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области «Новому Дню» подтвердили, что в школах действительно готовятся к внедрению новых стандартов, но подчеркнули: и до закрепления финансовой грамотности во ФГОС детей учили обращаться с деньгами.

«Школы Свердловской области активно принимают участие в мероприятиях, образовательных проектах, направленных на обучение учащихся различным механизмам финансовой деятельности: планированию личных финансов, финансовой безопасности, системе уплаты налогов (почему их надо платить и чем грозит неуплата), электронным финансовым услугам и технологиям и так далее», – рассказали в министерстве.

Дополнительного финансирования в связи с введением новых ФГОС не планируется. Обучение учителей будет проходить в рамках обычного плана по повышению квалификации. Каждая школа сама принимает решение: какого педагога на какие курсы отправлять.

«Повышение квалификации педагогов осуществлялось и в дальнейшем будет организовано в рамках программ повышения квалификации «Института развития образования», проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности... в РФ» в Уральском институте управления (филиале РАНХиГС), в Региональном центре финансовой грамотности на базе УрГЭУ и в различных образовательных организациях, реализующих дополнительные профессиональные программы, направленные на решение вопросов повышения финансовой грамотности педагогов и обучающихся», – прокомментировали в минобразования Свердловской области.

Обучение финансовой грамотности проводит и Уральское главное управление ЦБ РФ. По данным пресс-службы управления, в 2020 году в Свердловской области прошли 1,5 тысячи онлайн-занятий, которые собрали более 24 тысяч просмотров. К проекту подключились 20% свердловских школ, 50% профессиональных образовательных организаций, 34% детских домов и интернатов. В весенней сессии онлайн-уроков приняли участие 12% школ региона, дистанционные занятия охватили более 9 тысяч школьников. А с 15 сентября стартует осенняя сессия. Школьники могут принять в ней участие не только в составе класса или группы учеников, но и подключиться индивидуально.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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