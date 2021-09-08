Мошенники от имени «Т Плюс» объявляют о ложных закупках и требуют с подрядчиков деньги

В последние месяцы неизвестные люди от имени «Т Плюс» сообщают в разные компании о старте закупочных процедур, хотя по факту никакая закупка не проводится. Поставщиков просят купить сертификат «соответствия квалификации участника закупки» за 50 тысяч рублей. В компании «Т Плюс» просят обо всех подобных фактах сообщать на горячую линию, либо электронную почту.

Жалобы о действиях неких мошенников стали регулярно поступать в «Т Плюс» в июле и августе. На горячую линию, телефоны компании на электронную почту в день приходит по 10-50 подобных сообщений. Схема обмана во всех случаях, о которых сообщают партнеры энергетиков, одинакова.

Неизвестные люди, представляясь именами разных сотрудников компании, направляют потенциальным поставщикам товаров, работ или услуг подложные документы о якобы проводимых закупках. «Т Плюс» фигурирует там как заказчик. При этом поставщиков просят купить за 50 тысяч рублей некий сертификат соответствия квалификации участника закупки.

«Если вам поступают обращения сомнительного характера, не позволяющие идентифицировать закупку или отправителя запроса, просим вас направлять такие сообщения на горячую линию ПАО «Т Плюс» по телефону 8 (800) 700-06-06 или на электронную почту: hotline@tplusgroup.ru», – просят в компании.

Информация обо всех фактах мошенничества поступает в Службу безопасности компании, а затем – в правоохранительные органы.

Также в «Т Плюс» напоминают, что при проведении закупки компания всегда публикует план и вносит в него изменения на сайте Единой информационной системы. Каждая закупка имеет номер лота в плане закупок. Кроме того, компания размещает в своем личном кабинете на ЕИС всю необходимую документацию с указанием контактного лица. Информация дублируется на сайте компании в разделе закупки www.tplusgroup.ru. В приглашениях к участию в закупочных процедурах «Т Плюс» обязательно указывает номер извещения о закупке, опубликованный в ЕИС, а также номер закупки на электронной торговой площадке. Компания напоминает, что закупки проводит в основном в электронной форме, то есть подача заявок и запросы заказчика участникам на разъяснение их оферт осуществляются через функционал электронных торговых площадок.

«Просим вас учитывать данную информацию при получении приглашений на участие в закупочных процедурах или иных запросов, связанных с деятельностью компании», – говорится в обращении «Т Плюс».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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