«Архивы Нового дня» о потерянном времени

8 сентября 2014 года страна готовилась к переходу на зимнее время. Оставалось меньше двух месяцев до этой, прямо скажем, одной из самых важных реформ Дмитрия Медведева. А мы выяснили у психологов, как подготовить свой организм к переводу стрелок. До этого, напомним, с 2011 года действовало постоянное летнее время. А еще раньше стрелки переводили два раза в год.

… В 2016 году несколько регионов самостоятельно вернули зимнее время, в 2018 Волгоградская область снова сдвинула свои часы, но через два года вернула все обратно. А пару дней назад в Госдуме заявили, что есть смысл снова вернуться на летнее и зимнее время.

Екатеринбург. Другие новости 08.09.21

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