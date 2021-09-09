Оперштаб рассказал, в каких ТЦ поставить прививку от гриппа и коронавируса

В торговых центрах Екатеринбурга продолжают прививать от коронавируса, также в них открылись пункты вакцинации от гриппа. Сегодня поставить вакцины можно по адресам, указаннм ниже.

Прививки от гриппа:

– Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 14.00 до 19.00;

– ТЦ «Белка» (пр. Космонавтов, 86) – с 16.00 до 19.00;

– ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 15.00 до 19.00;

– ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – с 15.30 до 19.30;

– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 10.00 до 20.00;

– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10.00 до 15.00;

– ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 12.00 до 18.00;

– ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 14.00 до 18.00;

Прививки против COVID-19:

– ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 14.00 до 18.00 («Спутник V» – 1-й и 2-й компонент; «Спутник Лайт»);

– ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 12.00 до 18.00 («Спутник V» – 1-й и 2-й компонент; «Спутник Лайт»);

– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10.00 до 15.00 («Спутник V» – 1-й и 2-й компонент; «Спутник Лайт»);

– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 10.00 до 20.00 («Спутник V» – 1-й и 2-й компонент, «Спутник Лайт»);

– ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – с 12.00 до 20.00 («Спутник V» – 1-й и 2-й компонент, «Спутник Лайт»);

– ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 15.00 до 19.00 («Спутник V» – 1-й и 2-й компонент, «Спутник Лайт»);

– ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 11.00 до 14.00 («Спутник V» – 1-й и 2-й компонент, «Спутник Лайт»);

– ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – с 15.30 до 19.30 («Спутник V» – 1-й и 2-й компонент, «Спутник Лайт»);

В торговых центрах за пределами Екатеринбурга привиться сложнее – вакцинируют только от коронавируса и только в двух городах. В Серове ставят прививку в КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 9.00 до 18.00; В Нижнем Тагиле – в ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – с 16.00 до 20.00.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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