«Автомобилист» одержал первую победу в сезоне

ХК «Автомобилист» в выездном матче в Санкт-Петербурге обыграл местный СКА со счетом 4:2. Это первая победа екатеринбургского клуба со старта сезона КХЛ.

Хоккеисты «Автомобилиста» забросили три безответных шайбы в первой половине матча, затем пропустили гол в меньшинстве и выдержали натиск СКА в третьей двадцатиминутке, когда питерцы забили второй гол. На 50-й минуте уральцы провели удачную контратаку и забили четвертую шайбу, сняв все вопросы о победителе встречи. В составе «Автомобилиста» отличились Алексей Макеев, Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Райан Спунер, ворота защищал Дмитрий Шикин. Основной вратарь уральцев Якуб Коварж выбыл до конца сезона из-за травмы.

«Эта победа поможет нам собраться, почувствовать уверенность. У нас очень сложная выездная серия против серьёзных соперников, поэтому эти два очка очень важны для нас. Нам предстоит ещё много работы. Мы можем показывать хоккей более высокого уровня. Постараемся как следует поработать и выйти на новый уровень. В этом плане победа была очень важна!» – сказал после игры главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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