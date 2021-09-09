В Свердловской области стало больше любителей спорта и ЗОЖ (ФОТО)

Почти половина жителей Свердловской области – 47,6% – занимаются физкультурой и спортом. Как сообщили «Новому Дню» в профильном министерстве региона, еще десять лет назад уральцев, которые уделяют время тренировкам и занятиям, было существенно меньше – в 2011 году таких насчитывалось только 19,1%. К 2015 году число физкультурников выросло до 30,8%, к 2018-му – до 40,3%. «Одним из ключевых элементов развития общества является повышение уровня жизни и ее продолжительности. Для того чтобы добиться этого, необходимо уделить пристальное внимание вопросам занятия спортом, и здоровому образу жизни», – отметили в минспорта.

«Сейчас заниматься спортом стало модно, вообще стал популярен здоровый образ жизни, поэтому люди стараются придерживаться его. И интерес к спорту растет как у взрослых, так и у детей. Замечаю, что родители приводят детей в секции уже с трех лет, хотя пока для такого возраста не так много видов спорта, которыми можно заниматься. Взрослых, которые бегают по утрам, выходят на уличные тренажеры заниматься, тоже стало больше», – рассказал «Новому Дню» основатель общественного движения «Первоуральск город чемпионов» Дмитрий Андреевский.

Интересно, что в плане спорта, Екатеринбург чуть отстает от области в целом. Как рассказали «Новому Дню» в управлении по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации уральской столицы, сейчас в городе тренируются 47,4% жителей. «Спортом и физкультурой занимаются екатеринбуржцы самого разного возраста – от 3 до 79 лет», – уточнили в управлении.

При этом год от года процент спортивных горожан растет: в 2018 году их было 39,8%, а в 2019-м – 44,1%. Это связано, в том числе с программой реконструкции и строительства общедоступных спортивных объектов.

Только в 2019 году в Екатеринбурге было отремонтировано и дооборудовано шестьдесят шесть открытых плоскостных спортивных сооружения за счет выделенных средств из бюджета. Полностью профинансировать спортивные объекты только за счет бюджетных средств практически невозможно, поэтому власти региона активно привлекают бизнес к решению этой задачи. Еще десять объектов возвели или модернизировали с помощью инвесторов и благотворителей. «Спортивные сооружения являются важнейшей частью развития физической культуры и спорта. Именно они позволяют спортсменам достигать все более высоких результатов, а любителям спорта – укреплять здоровье в комфортных условиях», – сообщили в минспорта Свердловской области.

Увлечение любительским спортом перерастает и в заинтересованность профессиональным. «Раньше мы ездили на мастер-классы раз в два-три месяца, а за прошлые два к нам четыре раза приезжали дети из других городов ради тренировок с профессионалами, а мы сами ездили в Ревду, Первоуральск, Верхнюю Пышму. Это же касается и взрослых ребят. Конкретно в смешанных единоборствах очень тонкая грань между любителем и профессионалом – только в Екатеринбурге сейчас проводят шоу пять разных организаций, и это не погоня за деньгами, а скорее отклик на потребности тех, кто хочет выступать и найти себя в спорте. Для большинства из них единоборства – просто хобби, которое позволяет выйти за пределы общепонятных границ», – пояснил «Новому Дню» менеджер бойцовского клуба «Архангел Михаил» Антон Глазырин.

Добавим, в регионе действует и успешно реализуется программа «Развитие физической культуры и спорта до 2024 года» – муниципалитеты подают заявки на строительство и реконструкцию спортивных объектов и сооружений. Так, в 2020 году подали 35 заявок, комиссия одобрила 29, включая стадион в Сосьве, лыжероллерную трассу в Серове и хоккейный корт в Ирбите.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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