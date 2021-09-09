Общественники: Первоуральск хотят превратить в промышленный отстойник (ФОТО)

Жители Первоуральска по-прежнему обеспокоены экологической ситуацией в городе, несмотря на формальное сообщение из администрации города о том, что мэрия не планирует предоставить Первоуральскому новотрубному заводу (входит в ТМК) огромный участок земли под промышленные отходы. Как рассказал «Новому Дню» представитель горожан Сергей Шмаков, документ, который направили власти города в адрес СМИ, говорит лишь о том, что выделение участка будет ненадолго отсрочено, на деле – работа ведется, а людей, скорее всего, поставят перед фактом, и в Первоуральске появится еще один антиэкологичный объект.

Общественники провели в понедельник пикет возле здания правительства Свердловской области и у резиденции губернатора. «Если планы ТМК и ПНТЗ претворятся в жизнь, Первоуральск станет отстойником для отходов трубных заводов – вместо инвестиций в экологию. Чусовая превратится в сточное болото для трубных заводов миллиардера Пумпянского. Мы призываем власти урезонить олигарха, пока на митинг не поднялся весь трудовой Первоуральск! Мы не хотим, чтобы наш город стал зоной экологического бедствия и свалкой отходов, как Полевской», – говорят общественники.

Косвенным подтверждением тому, что вопрос о выделении места под промышленную свалку для ПНТЗ еще не решен, служит ситуация в политической повестке города – на последнем заседании фракции партии «Единая Россия» депутаты-новотрубники со второй попытки заблокировали вопрос об введении в администрации Первоуральска должности советника главы, который будет курировать реализации программы развития сельских территорий. По информации инсайдеров, именно так управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров отомстил главе города Игорю Кабцу за блокировку вопроса о выделении земли под свалку.

Напомним, еще в августе Топоров обратился с официальным письмом к Кабцу с просьбой предоставить для трубников участок минимум в 100 га под опасный мусор. В ответ на запрос «Нового Дня» по этому поводу директор муниципального учреждения «Экологический фонд» Сергей Игошев заявил, что «на территории городского округа отсутствует сформированный земельный участок с соответствующими параметрами, свободный от прав третьих лиц».

Екатеринбург, Елена Сычева

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