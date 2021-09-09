До 1 октября на трассе М-5 ограничивают движение

На трассе М-5 «Урал» до 1 октября ограничивают движение из-за дорожных работ. На 192 километре обустраивают съезды и примыкания на ЕКАД. «Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. В месте ремонта выставлены временные знаки», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Там попросили водителей с пониманием отнестись к неудобствам, соблюдать скоростной режим и следить за знаками, а также учитывать ограничения при планировании маршрута.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.09.21

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