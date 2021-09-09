Смертность от коронавируса не снижается: за сутки – 34 летальных исхода

Новых случаев коронавируса в Свердловской области в последние дни стало немного меньше – сегодня зарегистрировано 505. А вот смертность не снижается: за последние 24 часа умерли 34 человека.

Из 505 заболевших Covid-19 182 случая зарегистрировано в Екатеринбурге, остальные – в городах области. В тяжелом состоянии в больницах сейчас находится 631 человек, из них 426 – в реанимациях, 342 – на ИВЛ, – сообщает региональный оперштаб. 4 580 пациентов – в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Всего с начала пандемии на Среднем Урале зарегистрировано 128 189 случаев коронавируса и 5 501 смерть.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 09.09.21

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