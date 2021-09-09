В центре Екатеринбурга река поменяла цвет (ФОТО)

Река Исеть в центре Екатеринбурга сменила цвет – вода и без того не самой чистой водной артерии Урала окрасилась в коричневый.

Свои проверки проводят природоохранная прокуратура и муниципальная экологическая инспекция Екатеринбурга. Эксперты уже отобрали пробы окрашенной воды, а также «визуально оценили» состояние реки. По предварительным данным, вода могла окраситься из-за строительных работ выше по течению.

Фото из фейсбука Тимофея Жукова

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.09.21

Кандидаты в Госдуму забыли указать в декларациях свои миллионы, акции и недвижимость. / Климов: умное голосование тестировал подрядчик Пентагона. / Отмену обязательного техосмотра в России узаконят до конца года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»