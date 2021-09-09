В мэрии рассказали, где в Екатеринбурге включат тепло в последнюю очередь (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона – он стартует уже на следующей неделе, с 14 сентября. Тепло в городе в этом году будут включать в два этапа. Первый – с 14 по 22 сентября, второй – с 23 по 30 сентября.

Добавим, что в первую очередь будут включать отопление в детских садах, школах, больницах, а уже затем в жилых домах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.09.21

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