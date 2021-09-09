В Ленинском районе в сотнях домов отключили газ

В Ленинском районе Екатеринбурга в связи с ремонтными работами отключают газ на нескольких улицах. С 6 по 11 сентября 2021 года отключение коснется домов в районе ул. Шаумяна-Амундсена-Циолковского-8 Марта. В большей части домов газ будет выключен до воскресенья. В части домов газ перекроют только сегодня.

Специалисты «Екатеринбурггаза» проводят перекладку газопроводов различных диаметров, ликвидируют 4 газовых колодца, устанавливают краны подземного исполнения. По информации «Екатеринбурггаза», в работах задействованы все ремонтные бригады предприятия.

По словам жителей Юго-западного микрорайона, в последние два дня наблюдаются проблемы с газом. «Утром и вечером мощность газа в два раза меньше обычной, хотя днем все нормально. Я думал, что может утечка какая-то», – рассказал екатеринбуржец, проживающий на улице Бардина. В организации нам пояснили, что в домах рядом с зоной ремонта в период работ мощность газа может уменьшиться.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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