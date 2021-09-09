83-летняя пенсионерка нашлась живой после трех суток скитаний (ФОТО)

Пожилая женщина, которая ушла из дома в неизвестном направлении 5 сентября, нашлась живой спустя трое суток.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, вечером 8 сентября 83-летняя бабушка самостоятельно вышла к затопленному карьеру в районе коллективного сада «ЦРУ -1», где ее нашли местные жители и сообщили об этом в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский».

На место обнаружения пенсионерки выехали полицейские из местного ОВД. В силу своего возраста и заболевания женщина не смогла внятно объяснить, как она оказалась в двух километрах от своего дома.

К счастью, оказалось, что за время скитаний старушку никто не обидел, и медицинская помощь ей тоже не потребовалась. Сотрудники полиции передали пенсионерку родственникам.

Асбест, Елена Владимирова

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