За вечер на свердловских дорогах погибли две женщины-пешехода (ФОТО)

За один вечер в двух городах Свердловской области из-за собственной неосторожности в ДТП погибли две женщины-пешехода – одна средних лет, другая – пенсионерка.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, первое ДТП случилось на автодороге Ново-Окунево – поселок Рефтинский. Две женщины 1974 г.р. шли по проезжей части, где их сбил водитель «Киа Спектра», ехавший со стороны поселка. Одна из женщин скончалась на месте, вторую отвезли в городскую больницу Асбеста с переломами плеча и голени, а также с характерными признаками опьянения.

Вторая авария произошла около 21.00 в Нижнем Тагиле, у дома № 1 по ул. Береговая – Ударная. Водитель автомобиля «Киа Спектра», 21-летний мужчина, сбил 81-летнюю пенсионерку, которая переходила через дорогу в неположенном месте. Пожилая женщина погибла на месте.

В обоих случаях пешеходы находились на проезжей части в темное время суток и были одеты в темную одежду, поэтому водители их не заметили. Оба водителя были трезвы.

В ГИБДД отмечают, что осенью ежегодно растет количество наездов на пешеходов. Это связано с ранним наступлением сумерек, дождями, бликами от мокрого асфальта, которые мешают водителям. Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями приходятся на вечернее и ночное время.

Рефтинский, Нижний Тагил, Елена Владимирова

Рефтинский, Нижний Тагил. Другие новости 10.09.21

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