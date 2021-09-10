ГИБДД рассказала, кто из начинающих водителей опаснее всего на дорогах

В Свердловской области за первые восемь месяцев этого года произошла 1831 авария, погибло 235 человек, более двух тысяч получили травмы. Виновниками 116 аварий стали водители, которые получили права менее двух лет назад. В ДТП с начинающими водителями погибли 8 человек, 169 были травмированы.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела регистрационно-экзаменационной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Иван Малыгин, права получают лица разных возрастов, молодежь, конечно, чаще, чем более старшее поколение. Но абсолютные лидеры по количеству ДТП среди начинающих водителей – это люди 18-22 лет.

Причем парни устраивают ДТП гораздо чаще девушек. Чаще всего причинами столкновения становятся слишком высокая скорость, невнимательность и алкоголь. Малыгин назвал следующие нарушения ПДД, которые часто допускают молодые водители:

– вождение в состоянии опьянения

– нарушение скоростного режима

– непредоставление преимущества автомобилю при выезде со второстепенной дороги или при повороте налево

– наезд на другое транспортное средство

– неправильный выбор дистанции

– непропуск пешехода на переходе

– нарушение правил движения задним ходом

– использование телефона.

С этого года изменились правила сдачи экзамена в ГИБДД. После этого снизилось количество тех, кто сдает экзамен по вождению с первого раза.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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