Зарегистрирован новый рекорд по смертности от Covid-19: скончались 37 человек

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 37 случаев смерти больных Covid-19. Раньше этот показатель не поднимался выше 35. Общее число летальных случаев с начала пандемии – 5 538.

Как сообщили в региональном оперштабе, также за сутки выявлено 509 новых случаев коронавируса, в том числе 127 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 128 698.

Состояние 602 госпитализированных оценивается как тяжелое, 417 из них находятся в реанимации, в том числе 322 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, находящихся в больницах региона, составляет 4 366. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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