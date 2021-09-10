В Екатеринбурге начали прививать от гриппа беременных

В поликлиниках Екатеринбурга начали ставить прививки от гриппа беременным женщинам. Для этого используется вакцина «Утрикс Квадри», сообщили в пресс-службе мэрии.

«Вакцина «Утрикс Квадри» показана для беременных, а также детей с 6-месячного возраста. Она не содержит живой вирус и формирует высокий специфический иммунитет против актуальных штаммов гриппа. После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет сохраняется до 12 месяцев», – рассказала эпидемиолог горбольницы №3 Светлана Медведева.

Добавим, что ВОЗ рекомендует беременным женщинам проходить вакцинацию от гриппа, поскольку в этот период они крайне уязвимы и восприимчивы к респираторным вирусным инфекциям. Анатомические и физиологические изменения, происходящие во время вынашивания плода, создают условия для тяжёлого течения болезни и развития осложнений. Прививка снижает риск заражения будущей матери и инфицирования ребёнка, а также уменьшает вероятность осложнений. Наиболее подходящий период вакцинации – второй и третий триместры беременности.

Записаться на прививку в поликлиниках и женских консультациях ЦГКБ №3 можно по телефону колл-центра: 272-27-95.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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