МЧС продлило на выходные экстренное предупреждение о сильном ветре, синоптики говорят о заморозках

МЧС предупреждает, что в субботу, 11 сентября, в Свердловской области сохранится сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Спасатели советуют отказаться от работ на высоте и на открытом воздухе, а также соблюдать правила безопасности.

«Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными. Не следует парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, штормовое предупреждение было объявлено еще 7 сентября. С тех пор спасатели его периодически продлевают.

Синоптики тоже выпустили метеорологическое предупреждение, согласно которому в ближайшие выходные на Среднем Урале сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В то же время ночью местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 ...-4 градусов. Днем в субботу будет +6 ...+11, в воскресенье – +8 ...+13 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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