В Нижнем Тагиле в ДТП попала легковушка с двухмесячным ребенком

В Нижнем Тагиле сегодня утром из-за невнимательности водителя столкнулись две легковушки, в одной из них был младенец – он получил травмы.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, около 9 часов утра на проспекте Вагоностроителей у дома № 21 водитель автомобиля «Хендэ Солярис» поворачивал налево и не пропустил ВАЗ, который ехал прямо. За рулем отечественной легковушки был 46-летний мужчина, он получил травмы, также пострадал младенец, находящийся в машине. Ребенок был в автолюльке.

Уже известно, что виновник аварии права получил 17 лет назад, в этом году трижды привлекался за нарушение ПДД, в момент аварии он был трезв. Второй водитель тоже опытный, стаж 21 год, на нарушениях в этом году попался дважды. Окончательная причина аварии устанавливается.

Нижний Тагил, Сентябрь, Людмила Прокофьева

Нижний Тагил, Сентябрь. Другие новости 10.09.21

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