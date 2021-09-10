Автобус № 054 изменит маршрут до конца ноября

С 13 сентября по 30 ноября 2021 года автобусный маршрут № 054 изменит схему движения. Это связано с проведением работ по реконструкции перекрестка на внутриквартальных проездах между домами по улицам Лучистой, Счастливой и Золотистому бульвару, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение автобусного маршрута № 054 «Синие Камни – ЖК Солнечный» будет организовано по следующим улицам: Хрустальная – Анны Бычковой – Комсомольская – Библиотечная – Мира – проспект Ленина – 8 Марта – Щорса – Амундсена – Мостовая – Предельная – Городская – Чемпионов – бульвар Золотистый – Счастливая – микрорайон Солнечный.

На время закрытия движения в направлении конечной остановки «ЖК «Солнечный» отменяется остановка «Счастливая».

Временно вводится остановка на Золотистом бульваре в районе дома № 4 в направлении улицы Счастливой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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