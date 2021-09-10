российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 сентября 2021, 15:25 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На Куйбышева перевернулся Гелендваген

На улице Куйбышева несколько минут назад произошло ДТП: перевернулся автомобиль марки Mercedes G-Class (Гелендваген).
ДТП случилось недалеко от перекрестка улиц Куйбышева-8 марта. Гелендваген завалился на бок и тем самым перекрыл одну полосу на проезжей части. Водителя внутри автомобиля нет, но неподалеку виднеется «Скорая», есть ли жертвы, пока непонятно.
«Новый День» запросил комментарий в ГИБДД Екатеринбурга и сейчас ждет ответ.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

В районной администрации не увидели ничего страшного в протечках крыши на улице Мичурина. / Ural Music Night все-таки проведут осенью, но в урезанном формате, без уличных выступлений. / Автобус № 054 изменит маршрут до конца ноября. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж,