На Куйбышева перевернулся Гелендваген

На улице Куйбышева несколько минут назад произошло ДТП: перевернулся автомобиль марки Mercedes G-Class (Гелендваген).

ДТП случилось недалеко от перекрестка улиц Куйбышева-8 марта. Гелендваген завалился на бок и тем самым перекрыл одну полосу на проезжей части. Водителя внутри автомобиля нет, но неподалеку виднеется «Скорая», есть ли жертвы, пока непонятно.

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Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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