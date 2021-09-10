Перевернувшийся Гелендваген исчез с проезжей части

Автомобиль Гелендваген перевернулся после столкновения с «Киа». Сейчас с места событий на улице Куйбышева машину убрали.

Пресс-секретарь ГИБДД по Екатеринбургу Любовь Файзулина сообщила «Новому Дню», что авария произошла из-за столкновения Гелендвагена и «Киа», в результате чего первый завалился на бок. Гелендваген сильно поврежден и доставлен в ГИБДД, но пострадавших нет. Хотя первоначальные фото с места событий запечатлели машину «скорой» рядом с иномаркой. Сотрудники ДПС зарисовали схему, и все участники инцидента отправились в отделение ГИБДД.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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