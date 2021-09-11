В лесу под Первоуральском нашли тело пропавшего два дня назад охотника

Житель Первоуральска ушел вечером 9 сентября на охоту в лес и не вернулся. Вчера вечером начались его поиски, в розыске приняли участие более 40 сотрудников полиции, волонтеров, охотоведов и спасателей. Тело 41-летнего мужчины нашли сегодня днем, без признаков насильственной смерти. Рядом лежало его оружие.

Подробности происшествия рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«10 сентября в 17:25 в дежурную часть полиции Первоуральска обратилась местная жительница с просьбой оказать помощь в розыске своего мужа, 1980 года рождения. Женщина сообщила, что ее супруг по имени Евгений 9 сентября в 18:00 уехали на квадроцикле на охоту в лес, который расположен вблизи коллективного сада «Барсучья горка». Около 03:00 часов 11 сентября, примерно в 2,5 км от места проживания пропавшего, было найдено его транспортное средство без хозяина. А в 11:15 в ОВД Первоуральска поступило сообщение от поисковой группы об обнаружении разыскиваемого. Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти нашли примерно в 500 метрах от квадроцикла. Рядом лежало его оружие. На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа полиции и регионального СКР», – сообщил Горелых.

В следственном комитете добавили, что после обнаружения тела пропавшего мужчины будет проводиться судебная медицинская экспертиза для выяснения давности и причины смерти.

Первоуральск, Валентина Ярославцева

Первоуральск. Другие новости 11.09.21

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