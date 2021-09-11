В Свердловской области от ковида скончались еще 36 человек

В Свердловской области продолжает снижаться ежедневная заболеваемость Covid-19, но количество смертей остается рекордно высоким для региона.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 502 случая коронавируса, в том числе 193 в Екатеринбурге. В больницах находятся 604 тяжелых пациента, из них 330 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 4208 свердловчан госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие остаются на амбулаторном лечении. За сутки выписан 481 человек.

Зарегистрировано еще 36 случаев смерти больных. Общее число жертв Covid-19 с начала пандемии составило уже 5574 человека.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.21

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