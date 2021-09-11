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Суббота, 11 сентября 2021, 16:31 мск

Новости Екатеринбург

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Сайт «Областной газеты» разблокирован

Сайт «Областной газеты» снова доступен.

«Благодаря мощнейшему общественному резонансу, действиям председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина и почти молниеносной реакции московских коллег в 14.41 сайт OBLGAZETA.RU разблокирован и исключён из реестра запрещённых. Однако, это не отменяет необходимости проведения проверки по этому инциденту», – заявил главред издания Дмитрий Полянин. Он требует найти должностных лиц, которые блокировали сайт газеты, и привлечь их к ответственности.

Напомним, причиной блокировки электронной версии «Областной газеты» стал текст «Как брать и как давать взятки, чтобы за это потом не взяли» от юмористического журнала «Красная Бурда», опубликованный в 2017 году. Вольский районный суд Саратовской области посчитал этот материал инструкцией для чиновников и признал его запрещенным к распространению, но затем «Областная газета» и «Красная Бурда» отстояли право на публикацию сатирической статьи.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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