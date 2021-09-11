Ушла из жизни известный журналист и пиарщик Анастасия Анисимова

В Екатеринбурге после продолжительной болезни ушла из жизни известный журналист Анастасия Анисимова. Ей было 43 года.

«Многим жителям Свердловской области она известна как лицо «Областного телевидения», ведущая программ «Кабинет министров», «Территория права», «Четвёртая власть» и других. На ОТВ Анастасия Анисимова пришла еще в 2001 году – работать корреспондентом, затем редактором и ведущей. С 2015 года возглавляла отдел по связям с общественностью компании «Облкоммунэнерго», а с 2019 года отвечала за взаимодействие со СМИ в Избирательной комиссии Свердловской области», – сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

С февраля 2021 года Анастасия работала в составе департамента, занимала должность заместителя директора. «Настя была настоящим высококлассным профессионалом. Талантливая, всегда полная энергии, сил, любви к жизни и к своему делу, обладающая уникальными знаниями и острым умом. Коллектив департамента информационной политики выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Анастасии. И всему медиасообществу, которое понесло сегодня невосполнимую утрату», – говорится в сообщении ДИП.

Редакция РИА «Новый День» выражает соболезнования семье Анастасии Анисимовой.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.21

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