В Свердловской области ожидаются заморозки до -4

Уральский гидрометцентр выпустил предупреждение о заморозках в ночь на 13 сентября. Температура воздуха и на поверхности почвы опустится до -4 градусов. Ночные заморозки ожидаются в окрестностях Екатеринбурга, Первоуральска, Полевского. На севере региона минусовая температура ночью уже не редкость.

Между тем, 14 сентября, прогнозируется небольшое потепление. Воздух днем прогреется до +18…+20 градусов, но ночи будут по-осеннему холодными – всего 3-5 градусов тепла. На территории области будут идти дожди, на севере возможен мокрый снег.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.09.21

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