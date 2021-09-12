В Свердловской области зарегистрировано еще 36 смертей от ковида

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 36 жителей. Общее число жертв пандемии Covid-19 в регионе составило уже 5 610 человек.

За минувшие сутки диагностировано 506 новых случаев ковида, в том числе 155 в Екатеринбурге. По данным оперштаба, в больницах лежат 630 тяжёлых пациентов, из них 319 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 4 277 пациентов. Самочувствие остальных пациентов оценивается как удовлетворительное.

За сутки врачи выписали 456 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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