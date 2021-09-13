Пьяный водитель насмерть сбил женщину (ФОТО)

Нетрезвый водитель стал причиной гибели 47-летней женщины. Трагедия произошла в воскресенье, 12 сентября, в Сысерти.

В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области сообщили, что ДТП случилось на улице Герцена. 38-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» пошел на обгон попутного ГАЗа, но задел его боком, после чего потерял контроль над машиной и выехал на правую обочину, по которой шла женщина. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.

Водительский стаж мужчины – 18 лет, за нарушение ПДД РФ ранее привлекался 1 раз, работает на заводе недалеко от места аварии, ушел с работы раньше времени. Потом он признался сотрудникам ГИБДД, что пил на работе.

Виновник аварии задержан, автомобиль помещен на специализированную стоянку. По факту ДТП проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сысерть, Елена Владимирова

Сысерть. Другие новости 13.09.21

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