Екатеринбуржцы сэкономили озеро питьевой воды благодаря Дмитрию Медведеву. Как это получилось?

Жители и предприятия Екатеринбурга за последние десять лет стали потреблять существенно меньше водопроводной воды. Сэкономить удалось почти 50 млн кубических метров. К примеру, объем Нязепетровского водохранилища – около 150 млн кубометров воды. Об этом свидетельствуют данные Водоканала. В ответ на запрос «Нового Дня» на предприятии рассказали, что в 2010 году было вылито 134,3 млн кубометров питьевой воды и 38,7 млн кубометров технической. В 2015-м – уже 120,2 млн питьевой и 32,6 млн технической. В прошлом году в Екатеринбурге пользователи потратили 109,4 млн кубометров питьевой воды и 19,6 млн кубометров технической.

На показателях сказались несколько факторов. Во-первых, реформа, которую провел еще экс-президент Дмитрий Медведев, когда в России был принят закон «Об энергосбережении». Тогда стала обязательной установка приборов учета ресурсов – как общедомовых, так и поквартирных. Если прежде воду можно было лить сколько угодно, и платить по нормативу, то с началом реформы люди стали разумнее подходить к использованию этого ресурса, что давало экономию. Напомним, в тех квартирах, где нет счетчиков, платежки приходят с повышающим коэффициентом – норматив там увеличен в полтора раза.

Во-вторых, сказались и ремонты сетей, однако в Екатеринбурге по-прежнему сквозь дырявые трубы убегает 22-23% всей потребляемой воды. Такие данные также предоставили агентству в Водоканале.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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