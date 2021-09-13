В День всех влюбленных жена убила мужа кочергой

В Нижнем Тагиле вынесли приговор женщине, которая из-за ревности до смерти избила своего мужа в День Святого Валентина.

14 февраля этого года Оксана Калинина и ее муж выпивали, отмечая День всех влюбленных. Затем супруг ушел спать, а жена взяла его телефон и нашла в нем переписку с другой женщиной. Разъяренная Оксана разбудила мужа и устроила ему скандал, в ходе которого неверный супруг получил более четырех ударов по голове металлической щеткой для чистки камина. Оксана же, избив мужа, покинула дом и ночевала в постройке на том же участке.

На следующий день потерпевшего нашел сын поссорившихся супругов, он вызвал скорую, и пострадавшего доставили в одну из городских больниц с тяжелой черепно-мозговой травмой. В этот же день мужчина умер, не приходя в сознание.

По сообщению областной прокуратуры, Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Оксане Калининой наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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