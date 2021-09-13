Авиакомпания «Победа» с конца сентября запускает рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

Авиакомпания «Победа» с 20 сентября трижды в неделю будет летать из Кольцово в Стамбул. До этого из-за пандемии лоукостер прекращал полетную программу.

По данным пресс-службы Кольцово, вылеты будут осуществляться на Boeing 737 по средам, пятницам и субботам. Из Екатеринбурга борт отправится в 08:50, в Турцию прибудет в 11:40. Время в пути – пять часов.

Сейчас из Екатеринбурга в Стамбул летает также Turkish Airlines, но с появлением лоукостера количество рейсов увеличится более чем в два раза. «Победа» и раньше летала из Кольцово в этом направлении, но в апреле из-за коронавирусных ограничений в Турции полетную программу приостановила.

Цена билетов на сентябрь, по данным поисковика «Победы», составляет от 5900 рублей (например, на 29 сентября) до 10 800 руб. (на 20 сентября) в одну сторону. На более поздние даты – октябрь, ноябрь – стоимость билетов пока ниже.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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