Запуск тепла в Свердловской области взят на постоянный контроль

Подключение объектов Свердловской области к теплу взят на постоянный контроль. Такое поручение дал правительству Свердловской области Евгений Куйвашев.

«В части муниципалитетов отопительный сезон уже начался. В первую очередь подключаются социальные объекты – школы, детские сады, больницы, затем – жилые дома. В самом северном муниципалитете Свердловской области, Пелыме, тепло запущено полностью. Нам сейчас необходимо сконцентрироваться на решении этой задачи для того, чтобы к 1 октября к теплу были подключены все потребители. От того, насколько грамотно будет организован процесс, зависит не только комфорт, но и безопасность уральцев», – сообщил Евгений Куйвашев.

Всего на организацию отопительного сезона в Свердловской области выделено 6,95 миллиарда рублей.

Запас угля в регионе к этому моменту составляет 43,9 тысяч тонн, мазута – 1,31 тысячи тонн, дров и другого твёрдого топлива – 62,8 тысячи кубометров.

Под особым контролем главы региона подготовка техники для оперативной ликвидации любых происшествий во время запуска тепла и прохождения отопительного сезона. Сегодня для этого создано 1075 бригад – почти 6 тысяч человек и 1,8 тысячи единиц необходимой техники.

В целом по Свердловской области сейчас уже включены 107 котельных, отапливаются 485,25 тысячи квадратных метров жилья, 166 объектов социальной сферы: 33 школы, 42 детсада, 33 больницы, 42 учреждения культуры, два интерната и 14 прочих учреждений.

Екатеринбург, Елена Васильева

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