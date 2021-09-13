Минприроды озвучило топ самых грязных рек России

Минприроды подготовило доклад о состоянии рек в России. В Топ самых грязных по итогам прошлого года вошли Обь, Волга и Амур.

По данным Минприроды, в 2020 году на волге произошло 925 инцидентов с загрязнением, на Оби – 792 случая сильного загрязнения воды, Амуре – 127.

Высокий уровень вредных веществ также зафиксирован на Енисее (141 случай). Меньше 100 случаев загрязнения произошло на Урале (51), Тереке (43), Дону (27), Печоре (32) и на Колыме (11).

В российских реках также зафиксировали 474 случая экстремального загрязнения. Они произошли на малых реках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Сахалинской областей, а также в Камчатском, Красноярском и Приморском краях. Грязными также назвали реки Пышма Свердловской области и Бляву в Оренбургской, где зафиксировали случаи загрязнения соединениями мышьяка. Соединения хрома шестивалентного нашли на реке Пахотке Свердловской области.

Большинство загрязнений были вызваны взвешенным веществами, соединениями марганца и цинка, нитритного азота. Исследователи также зафиксировали в водоемах дефицит растворенного кислорода и увеличение биохимического потребления кислорода. Уровень загрязнений тяжелыми металлами снизился на 6 процентов относительно показателя за 2019 год.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.09.21

Определить статус Крыма, выбирать силовиков и чаще менять власть: что обещают на выборах малые партии. / Запуск тепла в Свердловской области взят на постоянный контроль. / Партия «Новые люди» провела в Екатеринбурге перформанс против коронавирусных ограничений (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»