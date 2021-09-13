Мэр Екатеринбурга представил новые стройки мегаполиса (ИЛЛЮСТРАЦИИ)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о новых объектах, которые в ближайшее время появятся в городе. Развитие затронет разные сферы: транспорт, безопасность, образование, здравоохранение.

«Екатеринбург сегодня развивается очень хорошими темпами. Вы только вдумайтесь: в течение ближайших лет построим или основательно реконструируем как минимум два десятка школьных зданий и детсадов: образовательных учреждений такого уровня, какой ещё совсем недавно немыслимо было представить! – рассказал Алексей Орлов газете «Вечерний Екатеринбург». – Завершится прокладка ЕКАД. Устремятся по новым линиям вагоны трамвая и наземного метро – людям легче станет добираться до работы или в гости. А пешеходы получат возможность пройти через весь город по уютным и нарядным набережным Исети».

Также глава города сообщил, что новые современные автострады свяжут Екатеринбург с Москвой, Тюменью, Челябинском. «Это означает рост местной экономики, зарплат рядовых горожан. У нас за пару ближайших лет появится сразу несколько спортивных объектов мирового уровня, которые после Универсиады станут открыты для массовых занятий спортом. Будет создан уникальный медицинский кластер. Мы работаем над тем, чтобы жители окраин, пригородов жили столь же комфортно, как обитатели центра города», – сказал Орлов.

Мэр Екатеринбурга отметил, что проблем на этом пути очень много, но поможет софинансирование из федерального бюджета. Екатеринбургу доверяют проведение крупных международных мероприятий, каждое из которых – это новые возможности для развития. Но ещё важнее, что руководство страны занимается возрождением отечественной промышленности. «Страна заботится о своей обороноспособности, реализует масштабные проекты, создающие массу заказов машиностроению. Только в атмосфере стабильности серьёзный крупный бизнес вкладывается в стратегическую перспективу. А Екатеринбург, в том числе, и промышленный, индустриальный центр со множеством оборонных предприятий. Словом, нынешний курс страны ведёт к росту экономики и развитию столицы Урала», – сказал Алексей Орлов.

Согласно представленной карте, скоро в Екатеринбурге появится ряд социальных объектов: новые кампусы УрФУ и УрГМУ; НИИ ОММ, поликлиника в Академическом, инновационный онкоцентр; Дворец водных видов спорта, академия волейбола имени Карполя, Центр художественной гимнастики в микрорайоне Солнечный.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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