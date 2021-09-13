Городской совет ветеранов готовится к переезду

Екатеринбургская общественная организация инвалидов, ветеранов труда и правоохранительных органов готовится к переезду. В ближайшее время ее новым адресом станет объект культурного наследия на улице 8 Марта, 25.

Сейчас организация располагается на первом этаже дома №55 по улице 8 Марта. Но, по словам Федора Ледерера, площади в 180 квадратных метров не хватает для проведения президиумов, пленумов, встреч и занятий клубов при городском совете. В нынешних полуподвальных помещениях получается разместить не более 25 человек, тогда как хотелось бы – 100-150. Этот вопрос Федор Андреевич поднимал во время визита Игоря Володина в апреле прошлого года, когда председатель городской думы привез в городской совет защитные маски в рамках поддержки пожилых людей в период пандемии.

Накануне новые помещения на 8 Марта, 25 осмотрела делегация с участием Игоря Володина, главы Екатеринбурга Алексея Орлова и председателя городского совета ветеранов Федора Ледерера.

Отмечается, что новый офис городского совета будет почти в два раза больше – в пользование общественникам перейдет 300 квадратных метров. Федор Ледерер отметил, что в этом здании организация сможет работать активнее. К тому же, гостям будет удобнее до нее добираться.

В помещениях планируется проведение ремонта. Все расходы возьмет на себя администрация города Екатеринбурга.

Игорь Володин отметил, что ветераны смогут отпраздновать новоселье уже в мае 2022 года.

«Городской совет сможет проводить в нем собрания, конференции и встречи. Будет возможность приглашать туда представителей районных организаций. Кроме того, напротив нового объекта располагается областной совет ветеранов. Это значит, что взаимодействовать с ним будет еще удобнее», – подчеркнул председатель городской Думы.

Напомним, Екатеринбургской общественная организация инвалидов, ветеранов труда и правоохранительных органов существует более 30 лет. Она является лидером в своем направлении, объединяя более 350 тысяч человек. Главный вектор работы – защита социальных гарантий ветеранов. Сотрудники организации занимаются решениям вопросов здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, патриотическим воспитанием подрастающего поколения и проведением мероприятий для пожилых людей.

Екатеринбург, Александр Никифоров

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