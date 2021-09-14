В лонг-лист ресторанной премии на Урале включили ларьки с шаурмой и столовые

В лонг-лист премии Where to Eat Ural наряду с ресторанами, кафе и барами включили ларьки с шаурмой в Екатеринбурге и бюджетные столовые в Челябинске. Такое соседство удивило многих любителей и профессионалов общепита.

«Надо что-то делать с критериями отбора. А то так скоро кафетерий Усть-Кузьминского ложкоделательного колледжа попадёт в лонг. А там, глядишь, и в шорт», – пишет екатеринбургский ресторанный критик Яков Можаев.

Издатель «Выбирай» Глеб Соловьев считает, что организаторы премии таким образом обесценивают ее. «Куда смотрят организаторы, когда экспертов берут таких или когда получают информацию о подобном месте? Или премия уже не ресторанная Или им на собственный авторитет плевать? В этом году они особенно отличились», – отмечает он.

Удивлены даже сами владельцы общепита. «Что там моя фалафельная делает, я тоже не понял. Наверное, среди сочувствующих были евреи», – шутит владелец FalafelBrothers Илья Танцырев.

Напомним, премия Where to Eat выручается с 2013 года. Ее учредила Ассоциация российских гастрономических журналистов. Прежде премия вручалась только в Москве и в Санкт-Петербурге, но затем номинанты появились и в других городах. Участников лонг-листа определяют эксперты премии – их 100 человек, включая рестораторов, поваров, сомелье, критиков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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