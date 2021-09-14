Ученые рассказали, как Африка поможет уральским металлургам

Андрей Глебов, заместитель директора по научным вопросам Института горного дела УрО РАН, рассказал, с какими проблемами сегодня сталкивается отрасль по добыче полезных ископаемых.

По его словам, многие вновь открытые месторождения находятся в труднодоступных местах, где человек не может жить постоянно, где нет городов. «Но их тоже надо осваивать, в частности вахтовым методом. Мы все чаще уходим добывать полезные ископаемые на Крайний Север, в Арктику», – рассказал он.

Ректор Горного университета Алексей Душин добавил, что один и тот же вид полезного ископаемого может стоить очень по-разному, в зависимости от условий добычи, размера месторождения и других факторов. Проблемой России в целом является логистика. Самый дешевый транспорт – морской, но зачастую месторождения расположены слишком далеко от портов, приходится использовать железнодорожный и автомобильный транспорт.

В то же время ректор УГГУ заявил, что в целом отрасль в регионе чувствует себя хорошо. На вопрос корреспондента РИА «Новый День», закрывались ли в последние годы в регионе горнопромышленные предприятия, он ответил, что могли быть только какие-то «частные истории». «Какие-то проекты были заморожены, а сейчас к ним возвращаются», – отметил Душин. Он также заявил, что рост уровня жизни в некоторых странах Азии и Африки приведет к повышению потребления металла на душу населения, и это положительно повлияет на спрос продукции уральских предприятий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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